أفراد الصليب الأحمر اللبناني في موقع غارة إسرائيلية على قرية شوكين جنوب لبنان
No Comment

فيديو. لبنان تحت الصدمة غارات إسرائيلية متواصلة بعد مقتل 300 شخص أمس

آخر تحديث:

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، فيما تدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل رغم دعوات لتمديد وقف إطلاق النار في المنطقة.

شهد لبنان تجددا للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع تابعة لـحزب الله في الجنوب، من بينها قرية شوكين، حيث انتشل المسعفون جثثا من تحت الأنقاض بينما كانت الحرائق مشتعلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ استهداف مواقع لإطلاق الصواريخ "قبل وقت قصير"، بعد تحذيرات من احتمال توسيع حزب الله لهجماته الصاروخية داخل إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بحدوث غارات إضافية على بنت جبيل ومناطق مجاورة، في وقت دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في شمال إسرائيل، بما في ذلك حيفا، عقب أكثر من 20 إنذارا من إطلاق صواريخ في وقت سابق من اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات اعتراض، وإنه سُمح للسكان لاحقا بمغادرة الملاجئ.

وتأتي هذه الجولة الأخيرة من تبادل النار رغم الدعوات إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تؤكد إسرائيل أنه لا ينطبق على نزاعها مع حزب الله.

وكانت غارات إسرائيلية قد أودت يوم الأربعاء بحياة أكثر من 300 شخص في لبنان، بحسب وزارة الصحة، ما يجعل منه أحد أكثر أيام القصف دموية منذ اندلاع النزاع.

