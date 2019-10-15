حبس شرطي أمريكي قتل شابة سوداء في منزلها بسبب مكالمة من جارها

أعلنت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية عن توجيه تهمة القتل لأحد أفرادها بعدما أطلق النار على سيدة سوداء بينما كانت تعتني بابن أخيها داخل منزلها يوم السبت الماضي.

وتم احتجاز الشرطي آرون دين، الذي استقال من عمله يوم الاثنين، قيد التحقيق مع تحديد كفالة قدرها 20 ألف دولار أمريكي للإفراج عنه.

وأصيبت أتاتيانا جيفرسون (28 عاماً) بطلقة واحدة من مسدس دين قتلتها في الحال بعدما توجه إلى منزلها استجابة لمكالمة طارئة من جارٍ لها أبلغ عن ترك بوابة منزلها مفتوحة لمدة طويلة بشكل غير اعتيادي.

وقال رئيس الشرطة إدوين كراوس إنه ما يزال غير قادر "على فهم" الحادثة، مضيفاً أن القانون يستوجب أن يكون المتهم أو المشتبه به قد بادر بإطلاق النار على رجال الشرطة من داخل منزله قبل أن يمكنهم استخدام أسلحتهم ضده وهو ما لم تقدم عليه الضحية.

وأكد كراوس أنه كان ليقيل دين من منصبه لولا استقالة الشرطي وذلك لمخالفته عدة إجراءات.

وأظهر فيديو صورته الكاميرا المثبتة بجسد دين ونشرته شرطة تكساس قيامه بإطلاق طلقة واحدة على جيفرسون عبر نافذة منزلها بعد تحذيرها شفهياً دون أن تستخدم سلاحها ضده.

كذلك سلطت الشرطة الضوء على ظهور مسدس بمنزل الضحية وهو ما اعتبره البعض محاولة من شرطة تكساس لتبرير قتلها.

واعتذر كراوس عن ذلك مؤكداً أن أرباب المنازل لديهم الحق في حيازة الأسلحة واستخدامها عند الشعور بالتهديد أو الخطر.

وقال جار جيفرسون إن الشرطة بالغت في رد فعلها تجاه مكالمته الطارئة، مضيفاً بأن كل ما كان يتوجب عليهم فعله هو طرق باب منزلها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام ودون اصطحاب أو استخدام سلاح.

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