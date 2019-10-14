شاهد: مراسم استقبال الرئيس الروسي من قبل العاهل السعودي في الرياض

استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الإثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور المملكة العربية السعودية.

وقوبل بوتين بمراسم استقبال ضيوف الدولة حيث تعد هذه زيارته الأولى للسعودية منذ عام 2007.

ووصل الرئيس الروسي إلى قصر اليمامة في الرياض حيث استمع إلى فرقة عسكرية سعودية تعزف النشيد الوطني الروسي، وأجرى محادثات مع الملك سلمان وولي عهده في سعي لتعزيز العلاقات السياسية والطاقة بين موسكو والشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تحاول فيه المملكة إقامة علاقة أوثق مع روسيا، خاصة بعد قرار موسكو الانضمام إلى منظمة أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) في الحد من إنتاجها من النفط للمساعدة في زيادة أسعار الطاقة العالمية.

ويزور بوتين غداً الثلاثاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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