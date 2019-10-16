اليوم الثامن: آخر مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا يدخل يومه الثامن مع احتدام المعارك وسقوط المزيد من الخسائر البشرية وعشرات اآلاف من النازحين.

وطبقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، لقى 71 مدنياً حتفهم منذ بدء عملية "نبع السلام" التركية و158 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية.

في حين أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن القتال الدائر في شمال سوريا إثر الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة منذ أيام لإقامة منطقة آمنة في المنطقة قد أدى حتى الآن إلى نزوح حوالي 160 ألف شخص من ريف رأس العين وتل أبيض بحسب أرقام المنظمة الأممية. حيث نزحوا إلى مدن وبلدات بعيدة نسبياً عن القتال الدائر حيث تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة لأخذ قسطهم من التعليم، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.

هروب فرنسيات داعش

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إن تسع فرنسيات من المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية الكردية بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية قد تمكنوا من الهرب.

إردوغان سيزور موسكو

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة موسكو قبل نهاية الشهر الجاري لبحث الوضع في سوريا إبان العملية العسكرية التركية.

وقال الكرملين إن "فلاديمير بوتين دعا رجب طيب إردوغان لزيارة عمل في الأيام القادمة. تم قبول الدعوة" وفق البيان الذي أضاف أن الزعيمين أكدا "ضرورة منع مواجهة بين الوحدات التركية والسورية" في شمال سوريا حيث تشن أنقرة هجوما.

تحدٍ تركي

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية نشرت الأربعاء أنّ بلاده لن تمتثل أبداً للطلب الأميركي بإعلان وقف لإطلاق النار في شمال سوريا حيث تشنّ عملية عسكرية ضدّ فصائل كردية سورية تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن أردوغان قوله للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان "إنهم يطلبون منّا أن نعلن وقفاً لإطلاق النار. لا يمكننا أبداً أن نعلن وقفاً لإطلاق النار".

واعتبر أردوغان أنّ دخول قوات النظام السوري إلى مدينة منبج في شمال البلاد ليس تطوّراً "سلبياً جداً" بالنسبة لأنقرة وقال: "دخول النظام إلى منبج ليس تطوّراً سلبياً جداً بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنّها أرضهم".

لقاء بنائب الرئيس الأمريكي

وأعلنت الرئاسة الأمريكية أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيلتقي بأردوغان في أنقرة الخميس لإقناعه بإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".

ويرأس بنس في زيارته إلى تركيا وفداً يضمّ كلاً من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين والمبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ زيارة بنس تهدف إلى تأمين "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي".

تعليق تصدير الأسلحة الكندية

أعلنت الحكومة الكندية الثلاثاء أنّها علّقت مؤقّتاً إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردّاً على الهجوم العسكري الذي تشنّه أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ "كندا تدين بشدّة توغّل تركيا العسكري في سوريا"

تعاون أمريكي - كردي

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديموقراطية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المسؤول الكبير للصحافيين طالباً عدم الكشف عن اسمه "سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لقوات سوريا الديموقراطية حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال" سوريا.

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