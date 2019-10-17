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المجر

أوربان يهدد باستخدام القوة حال فتحت تركيا أبواب الهجرة إلى أوروبا

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بقلم:  يورونيوز 
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -
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رويترز
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هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس باستخدام القوة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول بلاده حال تنفيذ تركيا تهديدها بفتح أبوابها الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر دول البلقان.

وشيد أوربان جداراً حدودياً بين المجر وجارتها صربيا وذلك بعد عبور مئات الآلاف من اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر بلاده عام 2015.

وهدد إردوغان بالسماح لحوالي 3.6 مليون لاجئ سوري يقيمون حالياً في تركيا بالعبور إلى أوروبا عبر السواحل التركية المطلة على البحر الأيوني.

وقال أوربان: "الأسابيع القادمة ستحدد ماذا ستفعل تركيا بهؤلاء الناس. من الممكن أن تدفعهم بأحد الاتجاهين: إرجاعهم إلى سوريا أو إطلاقهم باتجاه أوروبا.

"إذا اختارت تركيا الاتجاه الثاني فسيصل هؤلاء الناس إلى حدود المجر الجنوبية بأعداد غفيرة... وقتها سيتعين علينا استخدام القوة لحماية الحدود المجرية والصربية ولا أتمنى لأحد أن نصل إلى ذلك".

وطالب أوربان الاتحاد الأوروبي بمساعدة تركيا مادياً على إعادة بناء المدن التي قد يتم فيها إعادة توطين اللاجئين في شمال سوريا.

وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي على تركيا في غلق الطرق أمام الهجرة غير الشرعية بعد توقيع اتفاقية غلق أبوب البحر الأيوني عام 2016.

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