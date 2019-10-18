أردوغان: المنطقة الآمنة ستمتد 440 كيلومترا على طول الحدود شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة الآمنة في سوريا ستمتد على طول الحدود مع سوريا بنحو 440 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا، موضحا أن ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في السياق ذاته، إن الولايات المتحدة قبلت فكرة إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، لطالما طالبت بها تركيا، وأصر على أن القوات المسلحة التركية ستسيطر على المنطقة.

وفي حديثه في أنقرة يوم الخميس، بعد أن وافقت تركيا على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، في هجوم الأتراك الدامي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، أوضح تشاووش أوغلو أيضًا أن السيطرة التركية على الجانب السوري من الحدود، يجب أن تمتد حتى الحدود العراقية.

وكان الأكراد حلفاء للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش، لكنهم تعرضوا لهجوم بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة، في وقت سابق من هذا الشهر.

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