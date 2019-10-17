شاهد: صحفي روسي يصور قاعدة عسكرية أميركية في منبج أخلاها جنودها

التقط صحفي روسي مشاهد من داخل ما زعم أنه قاعدة عسكرية أميركية في مدينة منبج شمال سوريا بعد أن تركها الجنود إثر قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قواته من سوريا وذلك قبل بدء تركيا عمليته العسكرية المسماة "نبع السلام" قبل تسعة أيام.

ويظهر الفيديو المطعم الخاص بالقاعدة الأمريكية وما تبقى فيه من منتجات لاستهلاك الجنود، بالإضافة لعنابر نومهم وملعب لكرة السلة.

ونشر التلفزيون الروسي أمس الأربعاء صوراً لقوات روسية وسورية تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد من داخل المدينة بعدما انسحبت منها القوات الأمريكية.

وبدأت القوات الأميركية المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا على عدة مراحل منذ الأسبوع الماضي.

وشنت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرق سوريا ضدّ قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعرض قرار ترامب بالانسحاب للعديد من الانتقادات الداخلية والخارجية، ومنح الضوء الأخضر للرئيس التركي ببدء حملته العسكرية على شمال سوريا بحسب المنتقدين.

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