بيلوسي تتهم ترامب بتعريض الجنود الأمريكيين للخطر لأجل المال السعودي

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر اجتماع عقدته معه في البيت الأبيض في واشنطن، وأبدت استغرابها من عدم إيفاء ترامب بإرجاع الجنود الأمريكيين إلى بلدهم عندما قرر سحبهم من سوريا، وأرسلهم إلى السعودية بدلا من عودتهم إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بتعريض حياتهم للخطر، وقالت إن ترامب سحب الجنود من سوريا وأرسلهم إلى السعودية من أجل المال.

وبينت بيلوسي أن ترامب لم يكن مرتاحا للأسئلة التي طرحتها عليه بشأن سؤالها عن سحب قوات بلادها من سوريا وذهابهم إلى السعودية، وقالت: "لماذا يذهب جنودنا إلى السعودية في وقت نعدهم بالعودة إلى ديارهم؟ هل أن السعودية ديارهم؟". وعقب ترامب على سؤالها بالقول: "إنهم يدفعون".

وكانت الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من قواتها إلى العربية السعودية، مبررة خطوتها بأنها تهدف إلى ردع إيران وحماية مصالحها في المنطقة. وتعتزم الولايات المتحدة نشر طائرات حربية وسفن حربية في السعودية، إلى جانب منظومات صواريخ.

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