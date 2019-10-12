بثت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء شريط فيديو يظهر مركبات ومدرعات عسكرية تحمل العلم الأمريكي، وهي تتنقل في وقت مبكر من فجر هذا السبت على طول إحدى الطرق السريعة شمال سوريا وتتجه نحو الحدود العراقية. وسبق وأن أشارت تقارير إعلامية وأخرى استخباراتية إلى أن القوات الأمريكية تقوم عادة بإرسال واستقبال المعدات عبر الحدود العراقية.

وتزامن تنقل المدرعات الأمريكية مع الهجوم الذي يقوم به الجيش التركي على شمال سوريا في إطار العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة "نبع السلام". وقد أعلنت تركيا عن سيطرتها على مدينة رأس العين، وهي بلدة حدودية رئيسية شمال شرق سوريا، في إشارة إلى تحقيقها لمكاسب هامة ضدّ قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم عددا كبيرا من المقاتلين المنتمين إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان متحدث باسم البنتاغون أعلن أن جنوداً أمريكيين تعرضوا لإطلاق نار مدفعي من مواقع تركية قرب الحدود السورية الشمالية، محذراً من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء ب"عمل دفاعي فوري".

وأكد الكابتن بروك ديوالت بأن انفجاراً وقع الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ) على بعد مئات الأمتار من موقع أمريكي قرب بلدة كوباني، وفي منطقة "يعرف الأتراك أن جنوداً أمريكيين يتواجدون فيها".

وأشار ديوالت إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين، وأن "القوات الأمريكية لم تنسحب من كوباني".

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