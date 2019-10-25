فتح جندي روسي النار على رفاقه في قاعدة عسكرية في سيبيريا ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة اثنين بجروح كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالات الانباء الروسية إنه "تم اعتقال الجندي الذي أطلق النار" مشيرة إلى احتمال إصابته "بانهيار عصبي". وأن الجنديين المصابين يعالجان في مستشفى عسكري. حياتهم ليست في خطر.

ووقع الحادث في منشأة عسكرية في أقصى شرق البلاد في منطقة زابايالكسك. أوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن إطلاق النار وقع في وقت تم فيه تغيير الحارس في القاعدة.

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