شاهد: مئات آلاف البريطانيين يخرجون في مسيرة وسط لندن رفضا للبريكست مطالبين باستفتاء ثان

خرج مئات آلاف البريطانيين المعارضين لبريكست في مسيرة جابت شوارع العاصمة لندن ثم تجمعوا وسط المدينة، حيث دعوا إلى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي ونادوا بإجراء استفتاء ثانٍ.

وكانت جموع المتظاهرين اتفقت على الالتقاء عند ساحة البرلمان، في وقت كان أعضاء مجلس العموم يصوتون على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي التي تقدم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وحمل عديد المتظاهرين لافتات تدعو إلى إيقاف عملية بريكست، التي كانت انطلقت مع استفتاء سنة 2016، عندما صوت الناخبون البريطانيون بهامش ضئيل لفائدة الخروج من الاتحاد.

وكان جونسون توصل قبل يومين إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يتعلق بالاتفاق على انسحاب جديد، قبيل مغادرة بريطانيا المبرمجة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

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