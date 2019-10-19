سُمح لصحفيين روس مؤخراً بزيارة قاعدة عسكرية أمريكية مهجورة في محافظة حلب شمال سوريا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت.

حيث رافقت الشرطة العسكرية الروسية والقوات الخاصة التابعة للجيش السوري مجموعة من المراسلين من القنوات التلفزيونية الروسية أثناء زيارة القاعدة التي تقع في محيط قرية أم الميال بالقرب من مدينة منبج في حافظة حلب.

وتضم القاعدة الأمريكية في أم الميال معسكراً تدريبياً، وبرج مراقبة إضافة لبرجين للاتصالات وخزائن محولات، كما نُصبت عدة خيام تتسع لـ 15 شخصاً على منصات خشبية. كما تحتوي أيضا على مستودعات طبية.

وقد تم إنشاء هذه القاعدة الأمريكية بالقرب من أم الميال عام 2017 عندما استولت تشكيلات كردية بدعم من الولايات المتحدة على هذه المناطق من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".

كما تعتبر هذه القاعدة مشابهة لمنشأة عسكرية أخرى تقع بالقرب من قرية دادات شمال منبج. وتم إنشاء القاعدتين للقيام بدوريات في المناطق الشمالية من سوريا لتسيطر عليها القوات الكردية لاحقاً.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية فقد تركت القوات الأمريكية قاعدتين في سوريا وانتقلت نحو الحدود السورية مع العراق.

وتسيطر القوات الحكومية السورية حالياً بالكامل على منبج والقواعد القريبة منها، بما فيها قاعدتي دادت وأم ميال، الواقعتين أيضاً شمال مدينة منبج وقريب من الحدود التركية.

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