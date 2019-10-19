زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعتبر انسحاب القوات الأميركية من سوريا "كارثة استراتيجية"

وصف زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الجمعة قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا بالكابوس الاستراتيجي.

وكتب ماكونيل في مقال في صحيفة "واشنطن بوست" قائلا، إن سحب القوات الأميركية من سوريا خطأ استراتيجي فادح. وأضاف أن ذلك سيجعل الشعب الأميركي وأرضه أقل أمانا، وسيشجع الأعداء ويضعف تحالفات مهمة.

وأضاف ماكونيل أنه على الرغم من صمود وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الخميس لخمسة أيام، أدت حوادث الأسبوع المنصرم إلى تراجع حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وإرهابيين آخرين.

ودافع ترامب بشدة الأربعاء عن قراره هذا معتبرا أنه "خطوة ذكية من وجهة النظر الاستراتيجية". ويدعم ماكونيل عادة ترامب بقوة، وقد دان من قبل قرار سحب القوات الأميركية من سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة، أن الوضع يشهد تحسنا بعد مرور 24 ساعة، على ابرام الاتفاق لوقف القتال بين الأتراك والأكراد في شمال سوريا.

ولا يذكر ماكونيل في مقاله ترامب، لكنه يشبه الانسحاب من سوريا بالسياسة الخارجية للرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، وكتب قائلا: "راينا الدولة الإسلامية تزدهر في العراق بعد انسحاب الرئيس باراك أوباما. سنرى هذا يحدث مجددا في سوريا وافغانستان، إذا تخلينا عن شركائنا وانسحبنا من هذه النزاعات قبل أن نكسب فيها".

وتابع ماكونيل القول أن حروب أميركا لن تصبح بلا نهاية إلا إذا رفضت أميركا كسبها، ملمحا بذلك إلى الحجة التي ذكرها ترامب دفاعا عن الانسحاب، من أجل الخروج من "حروب لا تنتهي".

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