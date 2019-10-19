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المملكة العربية السعودية

النيابة العامة السعودية تستدعي مغردا بتهمة كتابة محتوى يمس النظام العام

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
النيابة العامة السعودية تستدعي مغردا بتهمة كتابة محتوى يمس النظام العام
حقوق النشر
أ ف ب
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استدعت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية السبت مغرداً للتحقيق معه بسبب كتابته محتوى معلوماتياً يمس النظام العام بحسب تعبير المصدر المسؤول في النيابة العامة ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وأضافت النيابة في بيانها أن وحدة الرصد رفعت للنيابة مسألة كتابة المغرد على حسابه على تويتر، وأوضح البيان أن الاجراءات النظامية بحقه ستسكمل في ضوء نظام الاجراءات الجزائي.

ورأت النيابة ان ما كتبه المغرد يعد تجاوزاً للنظام العام، لكن التحقيق معه يؤكد أن الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسيء إليها.