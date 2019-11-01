تنسيق إماراتي سعودي لإصدار تأشيرة مشتركة عام 2020 لتعزيز السياحة

في خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودعم قطاع السياحة في البلدين، أعلن سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن التنسيق جار بين البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة لتمكين زوار الإمارات من زيارة السعودية وبالعكس .

من المتوقع أن تدخل التأشيرة الجديدة حيز التنفيذ في عام 2020. وبحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الوزير فإن هذه المبادرة "تهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والإجراءات العظيمة التي اتخذتها السعودية لتسهيل دخول السياح إلى المملكة".

وقال المنصوري إن هذه الخطوة تعد من بين المبادرات التي طورتها واعتمدتها السلطات المعنية، وأضاف أن المسؤولين من البلدين يعقدون حاليًا اجتماعات مشتركة لوضع اللوائح اللازمة للتنفيذ.

حسب المنصوري فإن تنفيذ المبادرة سيفيد الشركات الوطنية في الإمارات والسعودية وسيعطي زخماً أقوى للتعاون والتنسيق بينهما، وسيعيد تنشيط قطاع السياحة والمطارات والفنادق وبالتالي زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي للبلدين، وأشار إلى أن تنفيذها سيسهم كذلك بنمو قطاع الطيران حيث يرى أن عدد الرحلات حالياً غير كاف.

تصريحات المنصوري جاءت خلال جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي ينظمها صندوق الاستثمارات السعودي.

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