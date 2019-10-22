بريطانيا تلغي حظر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء رفع قيود الرحلات الجوية الى مطار شرم الشيخ في مصر بعد نحو أربعة أعوام من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وقال البيان "أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

المملكة المتحدة ترفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ 22 أكتوبر – أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم... Publiée par UK in Egypt sur Mardi 22 octobre 2019

وكانت بريطانيا قررت حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في جنوب سيناء عقب اسقاط تنظيم الدولة الاسلامية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 طائرة روسية بعيد اقلاعها من المدينة الساحلية ما اسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

ودفع الحادث روسيا ايضا إلى فرض حظر على خطوط طيرانها إلى المطارات المصرية، إلا أن موسكو استأنفت رحلاتها إلى القاهرة فقط في نيسان/ابريل من العام الماضي. ولا تزال الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ معلقة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا البريطاني أندرو موريسون، بحسب البيان، "يسعدني اليوم (الثلاثاء) أن نعلن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل من كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

من جهته قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل من كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

ورحّبت وزارتا السياحة والطيران المدني المصريتان بقرار السلطات البريطانية.

وقالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشّاط في بيان الثلاثاء إن "قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل".

وأشار بيان السفارة البريطانية إلى زيادة عدد السياح الإنكليز الذين زاروا مصر "في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ".

وبلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 2018 نحو 415 ألف سائح.

وكانت السياحة في مصر، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، شهدت تراجعا حادا عقب اسقاط الطائرة الروسية، وخصوصا أن القسم الاكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر، هم من روسيا.

وبدأ قطاع السياحة بالتعافي خلال العامين الماضيين فقد سجل عدد السياح 8,2 ملايين في 2017 وارتفع إلى 11,3 مليونا العام الماضي.

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