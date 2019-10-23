موسكو تعتبر أنّ واشنطن "خانت" الأكراد في سوريا

اعتبر الكرملين الأربعاء أنّ واشنطن "خانت" حلفاءها الأكراد بانسحابها من شمال شرق سوريا، وتخلت عنهم في مواجهة تركيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أنّ "الولايات المتحدة كانت في السنوات الأخيرة، الحليف الأقرب للأكراد. ولكن، في الختام، تخلّت الولايات المتحدة عن الأكراد، وبالتالي خانتهم".

وأضاف أنّ الأميركيين "حالياً وكأنهم يجبرون الأكراد على خوض الحرب ضدّ تركيا".

وفي بداية تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا وشرقها، في قرار مفاجئ فتح الباب أمام هجوم تركي على القوات الكردية التابعة إلى وحدات حماية الشعب، التي تصفها أنقرة بأنّها إرهابية.

وشكّلت هذه القوى في السابق الحليف الميداني الأبرز للولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

ومساء الثلاثاء، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان على إتمام سيطرة مشتركة على غالبية المنطقة المحاذية لتركيا.

وبدءاً من الساعة 12 ظهر الأربعاء (09,00 ت غ) سيسيّر الروس والسوريون دوريات في المناطق المحاذية لنطاق العملية العسكرية التركية التي انطلقت في تشرين الأول/اكتوبر. ووفقاً لنص الاتفاق، يفترض الانتهاء من هذه المرحلة الأولى بعد 150 ساعة.

وحذّر بيسكوف من أنّه في حال لم تنسحب القوى الكردية "سينبغي على حرس الحدود السوريين والشرطة العسكرية الروسية الانسحاب، وستجد القوى الكردية الباقية هناك نفسها" في مواجهة الجيش التركي.

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