فيديو: إنقاذ 7 بطاريق صغيرة وإطلاقها حرة في المحيط في أستراليا

أعادت منظمة تُعنى بالبطاريق في أستراليا سبعة فراخ صغيرة صباح الأربعاء إلى المحيط بعد أن تم تأهيلها عقب هجمات تعرضت لها مؤخراً.

وكانت منظمة "بينغوين ريهاب أند ريليس" قد أنقذت هذه الفراخ بعد أن تعرضت مجموعتها لهجمات من كلاب شاردة في أغسطس/آب الماضي على شاطئ دكتورز في تسمانيا أسفرت عن نفوق 42 بطريقاً فيما نجت ثمانية فراخ صغيرة فقط، بحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام محلية.

وأعادت المنظمة اليوم سبعة فراخ منها بنجاح إلى المحيط بعد أسابيع من الرعاية وإعادة التأهيل التي قُدمت لهم بمساعدة متطوعين. فيما لم يتم إطلاق البطريق الثامن لكونه لا يزال في مرحلة التأهيل وليس مستعداً للسباحة بعد.

وقالت المنظمة إنها تقدم الرعاية الطبية والعناية اللازمة للبطاريق حول العالم. وأنها تأمل في إطلاق صغير البطريق الثامن قريباً.

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