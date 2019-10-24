إيطاليا تفكك شبكة مافيا لتصنيع أحذية في الصين من مواد سامة

أعلنت الشرطة الايطالية انها تمكنت من تفكيك شبكة مافيا لاعادة تدوير البلاستيك يتزعمها مجرم خطير، حيث كانت تقوم بشحن مواد بلاستيكية سامة الى الصين لتحويلها الى أحذية يتم بيعها لاحقا في ايطاليا.

وأوقفت الشرطة 10 أشخاص ووضعت خمسة آخرين قيد الإقامة الجبرية، كما جمدت أعمال خمس شركات في صقلية بعد الكشف عن عصابة إعادة تدوير البلاستيك الملوث بالأسمدة والسموم والمبيدات الحشرية.

ووجهت الى الموقوفين تهم الابتزاز وحيازة أسلحة غير قانونية والتسبب بأذى جسدي خطير وتهريب النفايات.

وقالت الشرطة إن الشبكة يتزعمها كلاوديو كاربونارو، وهو رجل عصابات "كان وراء جرائم بشعة في الثمانينات والتسعينات تشمل أكثر من 60 جريمة قتل".

وبعد أن تحول إلى شاهد لدى الشرطة، عاد كاربونارو عام 2013 إلى صقلية حيث تزعم عصابة تابعة للمافيا وبدأ عمله في تهريب البلاستيك الملوث الذي يدر الكثير من المال.

وتأتي هذه العملية التي قامت بها الشرطة بعد تحقيق دام أربع سنوات اثر ضبط أحذية في روما مصنوعة من مواد سامة. وكشف التحقيق أنه كان يتم تجميع النفايات البلاستيكية في مستودعات في صقلية قبل أن تشحن إلى الصين لتعود الى إيطاليا كأحذية.

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