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المملكة المتحدة

جونسون يدعو الى انتخابات عامة في بريطانيا في 12 كانون الأول/ديسمبر

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
جونسون يدعو الى انتخابات عامة في بريطانيا في 12 كانون الأول/ديسمبر
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية الخميس الى تنظيم انتخابات عامة في 12 كانون الاول/ديسمبر، الامر الذي يحتاج أيضا لموافقة المعارضة العمالية.

وقال لبي بي سي قبل اسبوع من الموعد المبدئي المحدد لبريكست، إنه اذا كان البرلمان "يريد المزيد من الوقت لدراسة" اتفاق بريكست المبرم مع بروكسل "فيمكنهم (النواب) الحصول على ذلك لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 كانون الاول/ديسمبر".

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