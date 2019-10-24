الجثث المعثور عليها بشاحنة في بريطانيا تعود لمواطنين صينيين

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.

واكتُشِف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز التابعة لمقاطعة لإسيكس شرق لندن الأربعاء بعد وقت قصير من وصولها على متن عبّارة من بلجيكا.

وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد.

وتم الأربعاء نقل الشاحنة إلى منطقة أكثر أمنًا قرب مرفأ تيلبوري لإزالة الجثث.

وقالت السفارة الصينية في لندن إنها تقلت "بحزن شديد" أنباء مقتل 39 شخصاً في إسيكس، مضيفة أنها تتواصل مع الشرطة البريطانية من أجل التوصل إلى توضيح والتأكد من التقارير المتعلقة بالحادث.

وفي سنة 2000، عثر على جثث 58 مهاجراً سريًا صينيًا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني بينما نجا شخصان فقط.

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