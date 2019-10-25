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المملكة المتحدة

توقيف شخصين آخرين بعد العثور على جثث 39 صينيا في شاحنة في بريطانيا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
توقيف شخصين آخرين بعد العثور على جثث 39 صينيا في شاحنة في بريطانيا
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رويترز
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أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها أوقفت شخصين آخرين بعد العثور على جثث 39 صينيا في شاحنة بالقرب من العاصمة لندن، واعتقال سائقها.

وقالت الشرطة في بيان إن رجلا وامرأة في الثامنة الثلاثين اوقفا في مدينة ورينغتون في شمال انكلترا ويشتبه بتورطهما في تهريب بشر وموت 39 شخصا.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس أنّ الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد في بريطانيا تعود إلى مواطنين صينيين.

والضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلاً. وتذكّر هذه المأساة بأخرى وقعت في حزيران/يونيو 2000 حين عثر على جثث 58 مهاجراً صينيين داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني.

وأوقِف السائق في سياق التحقيق بجريمة قتل وهو يبلغ 25 عاماً وينحدر من ايرلندا الشمالية.

وأعلنت الشرطة نقل الجثث إلى مستشفى قريب لتشريحها، مشيرة إلى أن "عملية التعرف رسميا على هويات الضحايا ستكون طويلة وحاسمة في التحقيق".

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