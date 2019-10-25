تجدد المظاهرات ضد الحكومة في العراق ورئيس الوزراء يعلن حزمة من الإصلاحات

استؤنفت الخميس في العراق التظاهرات المناهضة للحكومة، والتي كانت شهدت في بداية تشرين الأول/أكتوبر مقتل أكثر من 150 شخصاً. ويأتي ذلك قبل ساعات من تظاهرات مرتقبة لأنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر. ووُضِعت جميع قوّات الأمن في حالة تأهب مساء الخميس من قبل حكومة عادل عبد المهدي التي وصلت قبل عام واحد فقط الى السلطة.

واستخدمت القوات الأمنية العراقية ليلة الخميس إلى الجمعة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية، بحسب ما أفاد شهود.

وفي مواجهة قوّات الأمن، يعتزم مقتدى الصدر وَضع كلّ ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجيّة التي تندّد بفساد الزعماء وتطالب بوظائف وخدمات في بلد غني بالنفط ولكنّه يعاني نقصًا مزمنًا في الكهرباء ومياه الشرب.

والصدر الذي كان في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، دعا أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من فصائل "سرايا السلام" المسلّحة التي يتزعمّها الاستعدادَ "لحماية المتظاهرين"، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.

ووسط هذه التوترات وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابًا إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه. وأعلن عبد المهدي عن سلسلة من القرارات والإصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين.

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وتتعلق الإصلاحات بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة وتنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق بالإضافة إلى تقليص رواتب المسؤولين وتجميد مجالس المحافظات.

في المقابل نبه عبد المهدي إلى أن المطالبة بإسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة هو حق شرعي وفقا للدستور، مؤكد أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني الدخول في الفوضى. وأكد عبدالمهدي انه جاري العمل على إجراء.

وتتصاعد منذ أيام عدة الدعوات إلى التظاهر الجمعة، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهماتها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.

ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.

وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 157 شخصًا، معظمهم متظاهرون، وفق حصيلة رسميّة