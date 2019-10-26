لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

أستراليا

شاهد: سياح في طوابير طويلة من أجل الفوز بفرصة أخيرة لتسلق صخرة "أولورو" الأسترالية

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
سياح يتسلقون صخرة أولورو في المحمية الأسترالية – 2019/10/25
سياح يتسلقون صخرة أولورو في المحمية الأسترالية – 2019/10/25 -
حقوق النشر
لوكاس كوتش/رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

اصطف مئات السياح في طوابير طويلة، لتسلق صخرة "أولورو" الأسترالية بعيد مطلع الفجر من يوم الجمعة، وذلك قبل يوم من سريان مفعول المنع الدائم للتسلق، في أعقاب معركة خاضها السكان الأصليون على مدى عقود لإغلاق المسلك الخاص بالزائرين.

وكان شعب "أنانغو" المالك التقليدي لصخرة "أولورو" دعا إلى وضع حد للتسلق في هذا الموقع منذ سنة 1985، تاريخ استعادته السيطرة على المحمية. ويقول شعب "أنانغو" إن صخرة أولورو لها رمزية روحية عميقة، باعتبارها طريقا سلكه الأجداد.

وقد حالت الرياح القوية دون بدء الزائرين عمليات التسلق، فيما قالت السلطات إنها ستقيم الوضع خلال النهار. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أدرجت الموقع الصخري الذي يبلغ ارتفاعه 348 مترا، على قائمة أهم مواقع الجذب السياحي في أستراليا، رغم وجوده في منطقة صحراوية نائية، وتظهر البيانات الحكومية الأسترالية أن حوالي 400 ألف زائر توجهوا نحو المعلم الأسترالي هذه السنة، وذلك حتى أواخر شهر حزيران/يونيو.

ستيفيكا بايكس/رويترز
سياح يلتقطون صورا تذكارية لصخرة أولورو قبل قرار منع التسلق - 2019/10/25ستيفيكا بايكس/رويترز

ورغم أن معظم الزائرين لا يتسلقون أورولو، فإن موعد 26 تشرين الاول/أكتوبر أثار زيادة لعدد السياح، الذين يريدون استغلال آخر فرصة لتسلق الصخرة.

وكان قرار إغلاق مسلك التسلق أعلن قبل سنتين، عندما كان حوالي 20% من الزائرين يتسلقون الموقع. واحتفالا بقرار منع التسلق ستحيي المحمية احتفالات على مدى نهاية هذا الأسبوع.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

مجاهل أدغال أنغولا بين ضفاف أنهار دلتا أوكافانغو

شاهد: عشرات طيور أبو قرن تغطي في أسراب سماء محمية تونبيغوان الصينية