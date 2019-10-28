محافظ مصرف لبنان: نحتاج الوصول لحل فوري ولم أقل إن الاقتصاد سينهار خلال أيام

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول في تصريح لوكالة رويترز، إن "لبنان يحتاج إلى حل سياسي سريع للأزمة التي تعيشها البلاد لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار الاقتصادي في المستقبل".

وقال سلامة إن عنوان المقابلة التي نشرتها قناة "سي إن إن" الأمريكية أي أن "لبنان على وشك الانهيار خلال أيام ما لم يتم إيجاد حل سياسي فوري لإنهاء المظاهرات"، لا يعكس فعليا ما كان يقصده خلال إجراء المقابلة، وأكد أنه قال "إننا بحاجة إلى حل في غضون أيام لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار في المستقبل".

وقال سلامة إنه سيتم الحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار، والهدف هو حماية أموال المودعين. وأشار سلامة إلى أن البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن تهدأ الأمور، ولم نطالبهم بالإغلاق".

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