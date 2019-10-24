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الرئيس اللبناني عون: جاهز للحوار مع المحتجين للبحث عن حلول

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بقلم:  Euronews 
الرئيس اللبناني عون: جاهز للحوار مع المحتجين للبحث عن حلول
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، الخميس، إن ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة هي بداية الطريق أمام المحتجين، مضيفاً أنه تجب مرافقتها بتشريعات جديدة.

وطالب عون المحتجين بممارسة الضغط على ممثليهم في مجلس النواب من أجل تحقيق الأهداف الإصلاحية، مضيفاً أنه سيكون ضمانة المحتجين.

ودعا عون القضاة إلى فتح ملفات "الإثراء غير المشروع" وإعادة الأموال المنهوبة، مضيفاً أن كل من سبق وسرق الإدارات السابقة، يجب أن تتم محاسبته، شريطة ألا تحميه طائفته.

وأشار عون إلى أنه مؤتمن على الدستور اللبناني، مؤكداً أن تغيير النظام لا يتم في الساحات، إنما عبر المؤسسات الدستورية.