هونغ كونغ تمنع ناشطا بارزا من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة

أعلن جوشوا وونغ الناشط البارز من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ الثلاثاء بأن السلطات منعته من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة في المدينة.

وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة الحكومة لممارستها التصفية السياسية والرقابة، وحرماني من حقوقي السياسية".

وأضاف وونغ إنه استبعد من خوض الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن قضى مسؤول انتخابي بأن ترشحه لاغ.

وأشار متحدث حكومي ردا على استفسارات الصحافيين الى أن الغاء ترشيح وونغ يعود الى كونه يدافع عن "حق تقرير المصير" لهونغ كونغ، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي أو الدستور المصغر للمدينة.

وقال المتحدث "من المحتمل ان المرشح لا يراعي متطلبات القانون الانتخابي".

وتشهد هونغ كونغ منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات كبيرة للمطالبة بالديمقراطية تتخللها أعمال عنف واشتباكات بين النشطاء والشرطة، في أكبر تحد للحكم الصيني منذ تسلمه المدينة من بريطانيا عام 1997.

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