منتخب بلغاريا يخوض مباراته القادمة بدون جمهور بسبب الإساءات العنصرية

تلقّت بلغاريا عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد إدانة بعض مشجعي منتخبها بتوجيه إساءات عنصرية إلى لاعبي بريطانيا، أثناء المباراة التي جمعت فريقي البلدين في العاصمة صوفيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا لعام 2020.

المباراة التي أقيمت في استاد ليفسكي بالعاصمة البلغارية صوفيا منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي فازت فيها المملكة المتحدة بسداسية نظيفة، كانت توقفت مرتين بعد أن وصف بعض المشجعين البلغار اللاعبين البريطانيين ذوي البشرة السمراء بالقردة، كما قام بعض المشجعين البلغار باستعراض تحية النازية أثناء المباراة.

ووفق العقوبة التي فرضها "اليويفا" على الاتحاد الكروي البلغاري فإن الفريق سيخوض مباراته القادمة على أرضه بدون جماهير، وستطبق العقوبة على مباراة بلغاريا في التصفيات ضد جمهورية التشيك في السابع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاتحاد الكروي البلغاري غرامة مالية مقدارها 85 ألف يورو، وقرر "اليويفا" أيضاً أن يخوض المنتخب البلغاري المواجهتين الدوليتين القادمتين على ملعبه بدون جمهور، وسيتم تعليق المباراة الثانية خلال فترة اختبار لمدة عامين اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وألزم الاتحاد الكروي الأوروبي منتخب بلغاريا على لعب مباراتين على ملعبه، مع رفع لافتة "لا للعنصرية" إلى جانب شعار "اليويفا".

وعلى إثر واقعة الهتافات العنصرية لمشجعي المنتخب البلغاري، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم في بلغاريا، بوريسلاف ميهايلوف، عن استقالته من منصبه، قائلاً: "من غير المقبول بالنسبة لبلغاريا، التي تعد واحدة من أكثر الدول تسامحًا في العالم، والأشخاص من مختلف الأعراق والأديان يعيشون في سلام، أن يرتبطوا بالعنصرية وكراهية الأجانب"، على حد تعبيره.

يذكر أن بلغاريا تحتل المركز الأخير بمجموعتها في بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، بينما تتربع المملكة المتحدة في الصدارة بـ15 نقطة.

وينص قانون التأديب الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على معاقبة الفريق في حال ارتكابه مخالفة ثانية "بإلزامه خوض مباراة واحدة خلف الأبواب المغلقة وغرامة قدرها 50 ألف يورو"، وفي حال ارتكاب مخالفة ثالثة، فيتم على إثرها معاقبة الفريق بإرغامه على خوض أكثر من مباراة بدون جمهور، وإغلاق الملعب وبخصم النقاط، و/أو عدم المشاركة في المنافسة"، وذلك وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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