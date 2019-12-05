روسيا تمهل دبلوماسياً بلغاريا 24 ساعة لمغادرة البلاد

أمهلت الحكومة الروسية، اليوم، الخميس، دبلوماسياً بلغارياً 24 ساعة لمغادرة البلاد بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البلغارية.

وقالت الخارجية إن موسكو أعلنت السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كراستين، "شخصية غير مرحب بها".

وتأتي الخطوة الروسية رداً على قرار بلغاري مماثل اتخذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ طردت صوفيا دبلوماسياً روسياً تتهمه بالتجسس، ورفضت منح ملحق عسكري روسي تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وتعد بلغاريا، الدولة السابقة في الاتحاد السوفياتي، عضوة في منظمة حلف شمال الأطلسي، ولكنها حافظت على علاقة جيدة مع موسكو، حيث تشكل الأخيرة مصدراً أساسياً للطاقة بالنسبة إليها.

في العام الماضي، لم تطرد بلغاريا مع الدول الأخرى في منظمة حلف شمال الأطلسي الدبلوماسيين الروس، إثر تسميم الجاسوس البريطاني-الروسي، سيرغي سكريبال.

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