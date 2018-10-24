قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه وجه اتهاما إلى مانشستر يونايتد بسبب اقتحام اثنين من مشجعيه أرض الملعب في الهزيمة 1-صفر أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
مانشستر يونايتد يواجه عقوبة محتملة بعد اقتحام جماهيره للملعب أمام يوفنتوس
مانشستر يونايتد يواجه عقوبة محتملة بعد اقتحام جماهيره للملعب أمام يوفنتوس
واقتحم مشجع أرض الملعب في بداية المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء. وكرر مشجع آخر الأمر ذاته بعد انتهاء المباراة. وركض المشجعان في اتجاه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ولاعب يونايتد وريال مدريد السابق.
وتجاوب اللاعب البرتغالي، الذي ساعد في إحراز هدف الفوز لصالح يوفنتوس، مع المقتحم الثاني وظهر وهو يلتقط معه صورة شخصية أثناء احتجاز مشرفي الأمن للمشجع.
وقال الاتحاد القاري للعبة إن اقتحام الملعب يعد انتهاكا للمادة 16 من اللائحة التأديبية وأضاف أن المسألة ستطرح على لجنة الانضباط التابعة له فى 22 نوفمبر تشرين الثاني.
وربما يواجه يونايتد أيضا احتمال فرض غرامة بسبب تأخر وصوله إلى ملعب المباراة. وسبق للاتحاد القاري أن غرم يونايتد 15 ألف يورو (17080 دولارا) في وقت سابق هذا الشهر بسبب تأخر الوصول أمام بلنسية في المسابقة نفسها ما تسبب في تأخير بدء المباراة.
إقرأ أيضاً:
صلاح يعود للتهديف ثانية ويمنح الفوز لليفربول على هدرسفيلد
باريس سان جيرمان وريد ستار يواجهان عقوبات محتملة بسبب شغب الجماهير
نجم كرة القدم الفرنسي كيليان امبابي في الضاحية الباريسية بعد غياب قصير