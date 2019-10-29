بطولة إيطاليا: ايقاف ريبيري ثلاث مباريات لاعتدائه على مساعد الحكم

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الاثنين ايقاف الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا ثلاث مباريات، عقب حادثة اعتدائه على الحكم المساعد بعد نهاية المباراة التي خسرها فريقه 1-2 أمام ضيفه لاتسيو خلال المرحلة التاسعة من الدوري المحلي الاحد.

وجاء في بيان الاتحاد أن لاعب بايرن ميونيخ الالماني السابق الذي طرد بعد صافرة النهاية اقترب "بطريقة تهديدية" من الحكم المساعد وتوجه اليه "بكلمات نابية" قبل أن يدفعه.

كما وتم تغريم الدولي الفرنسي السابق غرامة قدرها 20 ألف يورو.

وقد ظهر ريبيري غاضبا من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء، وأظهرت الكاميرات مرارا وتكرارا من مقاعد البدلاء امتعاضه من قرار المدرب.

ولم تهدأ أعصاب ريبيري مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه الى غرف تبديل الملابس، في ظل احتجاحات لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89 ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل عن ضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.

وأكد موقع الاتحاد الايطالي حصول ريبيري على بطاقة حمراء بعد اللقاء، فيما أشارت تقارير صحافية محلية الى امكانية ايقافه لأربع مباريات.

وقد اعتذر ريبيري عن تصرفاته عبر حسابه على موقع تويتر "كنت متوترا كثيرا وأشعر بخيية أمل، أتمنى أن تتفهموا حالتي المزاجية في حينها".

ويحتل فيورنتينا المركز التاسع في "سيري أ" برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات، ثلاث هزائم ومثلها تعادلات.

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