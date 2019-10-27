يوم سقوط عمالقة الجيدو على يد شيرازاديشفيلي في آخر نزالات بطولة غراند سلام أبو ظبي

شهدت قاعة "مبادلة آرينا" في اليوم الثالث من بطولة غراند سلام أبوظبي مشاركات كبار لعبة الجيدو يتقدمهم الهولندي روي ماير.

وبعدما شق ماير طريقه في عبور الأدوار التمهيدية، خاض النزال النهائي ضد الأوكراني لاكيف خامو، وهناك قرر أن يُظهر علو كعبه حيث سجل إيبون رائع اشعره بسعادة غامرة.

وصرح ماير عقب التتويج "علمت أنه إذا أردت الفوز فعليّ أن أبذل كل ما في وسعي لأدفعه في تلك المنطقة حيث سيشعر بعدم الارتياح، وقد تدربت على أن أكون مرتاحًا حتى في الوضعيات غير المريحة".

وأضاف "ني وازا...أنا حقًا أحب ني وازا كنت أتدرب كثيرًا، ولازلت أتذكر تعليقات شيلدون ونيل آدمز في البطولات السابقة مثل (اوو روي ماير يحاول تنفيذ ني وازا… نعلم جميعًا أنه ليس اختصاصيًا في ني وازا، أنا حقًا أحب هؤلاء الرجال، الآن أقول لهم كانت هذه من أجلكم أصدقائي".

من الخسارة إلى سيطرة بالطول والعرض

فازت الكورية هان مى جين بأول ميدالية في غراند سلام لها على الإطلاق، وقد كانت من الذهب، وهيمنت مى تماما طيلة اليوم وسجلت ايبون تلو الآخر إلى غاية النهائي.

وخاضت مباراتها النهائية ضد الفرنسية فتوماتا مبايرو، وعكست هجوم مبايرو بحركة كوسوتو إلى حركة أوشي ماتا قوية، وكانت الكورية سعيدة بأول إنجاز لها على الساحة الدولية.

وقالت هان مى جين "أخسر بواسطة ايبون طوال الوقت، لكنني فزت من خلال ايبون كثيرا اليوم... لا أستطيع أن أفكر كيف أصيغ الأمر، لقد كنت قادرة على استخدام تقنياتي بشكل طبيعي اليوم حيث كنت أتدرب كثيرا عليها".

يوم سقوط العمالقة على يد شيرازاديشفيلي

حقق بطل العالم السابق نيكولوز شيرازاديشفيلي فوزين على التوالي في بطولات الغراند سلام، وينتظر أن يعود بقوة خلال أولمبياد طوكيو.

وخاض لاعب الجودو الأسباني نزالات رائعة واسقط أسماء ثقيلة في عالم اللعبة على البساط بحركات أبدع في تنفيذها.

وفي الدور نصف النهائي أخرج بطل العالم السابق الصربي مجدوف، ليلتقي بعدها في النهائي ببطل العالم السابق ايضا الكوري غواك دونغهان

وبعد مباراة طويلة تمكن الاسباني بذكاء من تغيير اتجاه حركة خصمه ليفوز بالذهب، وتسلم ميداليته من قبل رئيس الاتحاد الإماراتي لمواي تاي وكيك بوكسينغ عبد الله النيادي.

وفي فئة أقل من 78 كيلوغرام وبتفيذها حركة رائعة حصلت أبوتيكار من سلوفينيا على الذهب، وتسلمت أبوتيكار ميداليتها من قبل أمين عام نادي أبوظبي الرياضي محمد بن ثعلوب الدرعي.

أما في فئة أقل من 100 كيلوغرام حقق الكوري تشو غو هام الذهب، وحصل على ميداليته من قبل المدير الإداري لشركة سبورت أكورد نيس هات.

وقدم زميل تشو في الفريق كيم سونغ مين حركة رائعة لتكون لقطة اليوم في المباراة الترتيبية لفئة أزيد من 100 كيلوغرام، حيث نفذ عملية رفع مذهلة لخصمه قبل أن يسقطه على ظهره ليفوز بالبرونزية.