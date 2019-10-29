الأردن يطالب إسرائيل بالإفراج عن اثنين من مواطنيه اعتقلتهما منذ شهرين

دعت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن مواطنين أردنيين اثنين معتقلين لديها منذ شهرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن "الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبدالرحمن مرعي وعن هبة اللبدي".

وتقول عمان إن هبة اللبدي (24 عاماً) اعتقلت في 20 آب/اغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي (28 عاماً) فتم إعتقاله في الثاني من أيلول/سبتمبر، والاثنان اعتقلا لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وأكد البيان "إدانة (المملكة) استمرار السلطات الإسرائيلية بالاعتقال الإداري للمواطن الأردني عبد الرحمن مرعي ورفض أي تبرير لاستمرار الاعتقال".

وأوضح أنه "بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم من محامي عبدالرحمن مرعي ضد اعتقاله إداريا فإن قرار الاعتقال الإداري وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة".

وبحسب القضاة فإن "القنصل الأردني في تل أبيب كان قد زار عبد الرحمن مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة اللبدي أربع مرات"، مشيراً إلى أن "السفارة حملت الجانب الإسرائيلي مسؤلية سلامتهما، وتواصل الضغط والمتابعة بتوجيه من الوزارة للإفراج عنهما".

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية المحلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ أكثر من شهر وحالتها الصحية متردية، أما عبد الرحمن فيعاني من السرطان.

وأوضحت تلك المصادر أن هبة كانت في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها وأن عبد الرحمن هو الآخر كان في طريقه من الأردن إلى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه.

ولم يعرف بعد سبب اعتقال هذين المواطنين.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في السادس من الشهر الحالي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنين الأردنيين.

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

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