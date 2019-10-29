شاهد: ترامب يرحب بالديناصورات والأميرات في البيت الأبيض احتفالا بالهالوين

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته العفاريت الصغيرة والديناصورات في البيت الأبيض يوم الاثنين للاحتفال بعيد الهالوين.

وحضر طلاب المدارس وأطفال العائلات العسكرية الاحتفالات كما حصلوا على هدايا تذكارية من الرئيس والسيدة الأولى.

وتم تزيين البيت الأبيض بعشرات من الأشجار المسحورة والقرع واليقطين المزخرف.

كما عزفت فرقة سلاح الجو الأمريكية مزيجًا من الألحان الشعبية وموسيقى الهالوين أثناء مشاركة الأطفال وعائلاتهم في الاحتفالات.

جدير بالذكر بأن كلمة هالوين مشتقة من "عشية القديسين" وتحتفل به دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر\تشرين الأول من كل عام وتشمل تقاليد عيد الهالوين التنكر، ونحت القرع، ووضع فوانيس جاك، ومشاعل مضيئة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.

وبحسب الأسطورة تعود كل الأرواح إلى الأرض، ويتنكر الجميع حتى لا تعرفهم الأرواح الشريرة. كما يتنقل الأطفال من بيت لآخر وبحوزتهم سلال في طقس يعرف باسم خدعة أم حلوى، ومن لا يعطي الأولاد المتنكرين الشكولاتة والحلوى "تغضب منه الأرواح الشريرة".

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