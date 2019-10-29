زيدان يدحض الشائعات حول رحيل بيل من ريال مدريد

دحض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل نجم الفريق الويلزي غاريث بيل إلى أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية مشيرا إلى أن ناديه منح الأخير الضوء الأخضر للذهاب إلى لندن.

ولم يخض بايل أي مباراة منذ 13 تشرين الاول/اكتوبر الحالي لإصابته في عضلة ربلة الساق، وقد رافقت زيارته إلى لندن في اليومين الأخيرين الكثير من الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الصيني في كانون الثاني/يناير المقبل.

بيد أن زيدان أكد بأن بيل حصل على موافقة النادي للغياب يومي الإثنين والثلاثاء وبأنه ليس على علم، بنية اللاعب مغادرة النادي وقال في هذا الصدد "كان الأمر (ذهابه الى لندن) مسألة شخصية وسمحنا له بالذهاب. لكني لا أعتقد بأنه تحدث أي مرة عن رغبته في الرحيل. عندما يكون جاهزا للعب، سيشارك".

وكان بيل قريبا جدا من الانتقال إلى فريق جيانغسو صنينغ الصيني، الصيف الماضي بعد أن ساءت علاقته تماما بزيدان لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الإتفاق على قيمتها، وقد أكد زيدان بأنه لا يتوقع أي عروض أخرى خلال سوق الإنتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال زيدان "لا أعتقد بأنه سيكون هناك عرض ما ولم أفكر بالأمر. غاريث لاعب ينتمي إلى ريال مدريد. ما حدث في الصيف أصبح من الماضي، وقد بقي غاريث في صفوف النادي وكان الأمر رائعا للجميع".

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