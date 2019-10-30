روسيا: انسحاب القوات الكردية من شمال سوريا اكتمل قبل موعده المتوقع

أعلنت روسيا الثلاثاء أن انسحاب القوات الكردية في شمال سوريا في اطار اتفاق روسي تركي، قد اكتمل "قبل الموعد المتوقع".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية، إن "انسحاب الوحدات المسلحة من الاراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المتوقع".

وكان هذا الانسحاب بدأ في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش من الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر على ان ينتهي الخميس الساعة 15،00 بتوقيت غرينيتش.

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