(رسمي) كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد تقارير ترجّح استقالته

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيتوجه بكلمة إلى اللبنانيين عند الساعة الرابعة(بتوقيت لبنان) من عصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول من بيت الوسط.

في وقت تحدثت وسائل إعلامية عن احتمال تقديمه استقالته بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية.

وقبل وقت قليل من هذا الإعلان، اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمّع الرئيسي للمتظاهرين في وسط بيروت وكسروا الخيم التي نصبها المحتجّون في إشارة إلى التوترات المتزايدة في البلاد.

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