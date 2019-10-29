أعفى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وزيري الخارجية والدفاع من منصبيهما بعد مشاورات مع الرئيس المنتخب حديثاً قيس سعيد، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية.

وتم إعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه ليتولي كريم الجموسي وزير العدل الحالي منصب وزير الدفاع بالنيابة.

في حين قام الشاهد بإعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي وتكليف صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة طبقاً لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها، بحسب البيان.

بلاغ بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر... Publiée par ‎Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية‎ sur Mardi 29 octobre 2019

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