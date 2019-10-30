مجلس النواب الأمريكي يعترف بـ"الابادة الجماعية للأرمن" وتركيا تعتبره "خطوة سياسية بلا معنى"

أقر مجلس النواب الأمريكي في خطوة تاريخية قرارا بالإعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، وهي خطوة من شأنها إغضاب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد إعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي انها تشرفت بالإنضمام الى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية".

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقي إلى مصف الإبادة، وهو إدعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

رفض تركي

ورفضت تركيا الأربعاء الإعتراف الأمريكي رسميا بـ"الإبادة الأرمنية"، محذّرة بأن هذا الأمر يهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين "في توقيت بالغ الحساسية" للأمن الدولي والإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاعتراف الأميركي "خطوة بلا معنى، موجّهة حصرا إلى اللوبي الأرمني والمجموعات المناهضة لتركيا".

وتابعت الوزارة "نعتقد أن الأصدقاء الأميركيين لتركيا الذين يدعمون إستمرار التحالف والعلاقات الودية سيطرحون تساؤلات حول هذا الخطأ الفادح وضمير الشعب الأميركي سيحاكم المسؤولين عنه"

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