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الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن و6 دول خليجية تفرض عقوبات على 25 كيانا مرتبطا بإيران وحزب الله

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين- أرشيف رويترز
وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين- أرشيف رويترز
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فرضت الولايات المتحدة وست دول عربية خليجية، الأربعاء عقوبات على 25 "كيانا" مرتبطا بإيران وحزب الله اللبناني الشيعي حليف طهران والذي تعتبره واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت الخزانة الأميركية في بيان "إنها العقوبات المشتركة الأهم إلى هذا اليوم" من قبل مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم واشنطن وحلفاءها العرب الستة (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) الذي أسس في 2017 "بقيادة" الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت الخزانة الأميركية أن "عدة شركات مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعما ماليا للميليشيات التابعة للحرس الثوري والتي يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل".

وأعلن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في "تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب".

كما أعتبر منوتشين أن هذه الأعمال "المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دليل قوي على وحدة الخليج".

وإضافة إلى الكيانات ال21 التي تشكل بحسب الخزانة "شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعما ماليا للباسيج " هناك "أربعة أشخاص على صلة بحزب الله يقودون وينسقون الأنشطة العملانية والمالية والاستخباراتية للحزب في العراق".

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