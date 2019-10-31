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كوريا الشمالية تطلق قذيفتين لم تعرف طبيعتهما حسب الجيش الكوري الجنوبي

 محادثة
بقلم:  Euronews 
صورة لصاروخ قامت بإطلاقه كوريا الشمالية
صورة لصاروخ قامت بإطلاقه كوريا الشمالية -
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رويترز
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أطلقت كوريا الشمالية قذيفتين الخميس كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي فيما وصلت المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي الى طريق مسدود.

وأطلقت القذيفتان في اتجاه الشرق فوق البحر كما أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان في سيول بدون تحديد طبيعتهما.

وأضافت "نحن نحافظ على الجهوزية ونراقب الوضع في حال جرت عمليات اطلاق اضافية".

واطلاق القذيفتين هو الاحدث في سلسلة تحركات قامت بها كوريا الشمالية في الاونة الاخيرة لكنه الاول منذ 2 تشرين الاول/اكتوبر حين اطلقت صاروخا في البحر في خطوة استفزازية.

وانسحبت كوريا الشمالية بعد ذلك من محادثات عمل حول الملف النووي مع الولايات المتحدة في السويد وحضت منذ ذلك الحين واشنطن على التقدم بعرض جديد بحلول نهاية السنة.

وتخضع بيونغ يانغ لسلسة عقوبات بسبب برامجها النووية والبالستية فيما تقول ان سياستها هذه تهدف الى الدفاع عن نفسها في مواجهة احتمال حصول اجتياح أميركي.

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