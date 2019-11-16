بث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي هذا السبت صورا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون وهو يراقب مناورة عسكرية لمجموعة من الطائرات المقاتلة في مطار ونسان كالما. وحسب التلفزيون الرسمي، فقد أكد كيم جونغ أون على ضرورة استعداد الطيارين على محاربة "الأعداء" المسلحين حتى النخاع وذلك عن طريق أفكار وتكتيكات مميزة وتحت أي ظرف من الظروف.

رويترز

رويترز

رويترز

وحذرت كوريا الشمالية الأربعاء الولايات المتحدة إذا تجاهلت مهلة نهاية العام التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لإنقاذ المحادثات النووية حيث اعتبرت بيونغ يانغ أن المناورات بين واشنطن وسيول سوف تنتهك الاتفاقات بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب، بشأن تحسين العلاقات الثنائية الأمر الذي سيجبر كوريا الشمالية على رفع جاهزيتها للحرب.

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