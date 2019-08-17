شاهد: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

ذكرت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية، السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد صباح الجمعة.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الجمعة وذلك في سادس جولة إطلاق أسلحة منذ أواخر يوليو تموز، الأمر الذي يعقد جهود إعادة إطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج بيونغ يانغ التسليحية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق جهود نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

ويأتي نبأ جولة بيجون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية قال إنه مستعد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي

وإنه سيوقف اختبارات الصواريخ التي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.

وتعقد عمليات الإطلاق مساعي استئناف المحادثات بين مفاوضين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول مستقبل برامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

في وقت سابق من يوم الجمعة، رفضت بيونغ يانغ تعهدا قطعه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قبل يوم بالسعي لإجراء محادثات مع الشمال وتوحيد الكوريتين بحلول 2045.

وقال متحدث كوري شمالي إن فقدان القوة الدافعة للحوار بين الشمال والجنوب والجمود الذي يحيط بتنفيذ العهود التي قطعت خلال قمة تاريخية بين زعيميهما العام الماضي مسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجنوب.