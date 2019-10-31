ترامب ينشر صورة ساخرة منه مقلداً كلب الجيش ميدالية بعد "عملية البغدادي"

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عبر حسابه على تويتر صورة ساخرة منه، يظهر فيها وهو يقلد كلباً تابعاً للجيش الأميركي، ميدالية، بعد أن شارك في عملية مطاردة زعيم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

وكتب الرئيس فوق الصورة "بطل أميركي".

وكان حساب موقع "ذي ديلي واير" الإخباري هو الذي نشر الصورة الأول من أمس، وأعاد ترامب نشرها عبر حسابه، وهي تظهر الرئيس يقلّد الكلب ميدالية بعد مشاركته في العملية التي أدت إلى "تصفية" زعيم داعش.

وقالت صحف أميركية إن الكلب، الذي ينتمي إلى فصيلة كلاب الرعاة (مالينوا بلجيكي) طارد البغدادي خلال العملية، قبل أن يفجر الأخير نفسه. ولم يكشف الجيش الأميركي عن اسم الكلب في الفترة الأولى ولكن البنتاغون أعلن لاحقاً إن اسمه "كونان".

وكان كونان قد أصيب خلال العملية وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنه عاد إلى العمل.