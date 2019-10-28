ترامب ينشر صورة الكلب "بطل" العملية الأمريكية لقتل البغدادي

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية اليوم الإثنين أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي "أنجز مهاما استثنائية" لكن علينا "حماية" هويته.

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي، إن الكلب "أصيب بجروح طفيفة" في العملية و"يتعافى بشكل تام".

ورفض الجنرال كشف إسم الكلب لأنه "لا يزال في موقع العملية".

وأضاف "لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته".

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعقب هذا الإعلان بنشره لصورة الكلب دون أن يفصح عن اسمه.

والأحد أشاد ترامب بالكلب، قائلا "كلب رائع. كلب موهوب جدا" خلال إعلانه مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العملية التي استهدفت منزلا في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس الجمهوري إن أبو بكر البغدادي وأثناء هروبه من القوات الأمريكية لجأ إلى نفق "وكانت كلابنا تطادره"، مؤكدا أنه "قتل ككلب". وأضاف خلال كلمة متلفزة "قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأمريكيون في نفق مسدود مع ثلاثة من أولاده".

صرح مصدر في البنتاغون أن الجيش الأميركي تخلص من جثة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ابو بكر البغدادي برميها في البحر بعد مقتله في الغارة الأميركية.

ولم تتكشف تفاصيل عن كيفية ووقت التخلص من الجثة، إلا أن رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي قال ان "التخلص من رفاته تم واكتمل، وتم التعامل معه بالشكل اللازم

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