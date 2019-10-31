شاهد: نيويورك تحظر بيع وجبات كبد البط والإوز

حظرت مجلس مدينة نيويورك الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بيع وجبات كبد البط والأوز ابتداءً من نهاية العام 2022، وتغريم مخالفي هذا الحظر بمبلغ يتراوح ما بين 500 يورو و2000 يورو، قابلة للتجديد كل 24 ساعة.

ولقي القرار ترحيباً من قبل نشطاء رعاية الحيوان الذي يطالبون به منذ 40 عاما، على اعتبار أن "إنتاج تلك الوجبات تندرج في إطار الممارسات القاسية"، ذلك أن عملية تضخيم كبد البط والإوز يقوم بها المزارعون عبر تلقيم الطيور كمية كبيرة من الحبوب عبر الفم، لكنّ، وفي الوقت نفسه، يعدّ قرار مجلس مدينة نيويورك، صفعة قوية يتلقاها التجّار وأصحاب المطاعم والمنتجون الفرنسيون.

والجدير بالذكر أن أهم منتجي كبد البط والأوز في نيويورك، شركة هدسون فالي فوا، وشركة غلا لا بيل فارم، ولا ريب بأن هذه الشركات ستتأثر أعمالها سلباً بالقرار الذي اتخذه مجلس المدينة، علماً أن هدسون فالي فوا توظّف 400 شخص وتنتج 360 طناً من كبد البط والأوز كل عام وتقدّر مبيعاتها السنوية بـ30 مليون دولار (26.8 مليون يورو).

وأعلن العديد من رجال الأعمال في مدينة نيويورك عزمهم الطعن في قرار مجلس المدينة في المحكمة قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد عامين وشهرين، علماً بأن هناك حظراً لبيع وجبات كبد البط والأوز في كاليفورنيا، كما يحظر إنتاجها في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وأستراليا.

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