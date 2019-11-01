شاهد: لاعبو نادي واشنطن ناشيونال للبيسبول يحتفلون بإحراز أول لقب

احتفل لاعبو نادي واشنطن ناشيونال للبيسبول بإحرازهم أول لقب لهم، وذلك بعد الفوز خارج ميدانهم وبالتحديد على ملعب هيوستن أستروس بنتيجة 6/2. وحقق لاعبو واشنطن ناشيونال هذا الإنجاز، بعد تحقيقهم لخمسة انتصارات متتالية في المنافسات المباشرة للنهائيات (بلاي أوف). في المقابل أنهى نادي هيوستن البطولة بإحرازه أحسن حصيلة للموسم، بتحقيق 66% من الانتصارات.