فيديو. هجوم بطائرة مسيرة روسية يلحق أضرارا بمركز لفيف التاريخي في أوكرانيا

استهدفت غارة بطائرة مسيرة نُفذت نهارا وسط مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتسبب في أضرار لحقت بمبان تاريخية.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى موقع الهجوم، حيث شوهد الدخان والنيران تتصاعد من المنطقة المستهدفة.

وقالت السلطات إن أجزاء من المركز التاريخي للمدينة، المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو"، تضررت في القصف، بما في ذلك مبان مرتبطة بمجمع دير "البرناردين".

وعمل رجال الإطفاء على احتواء الحريق بينما تجمع السكان بالقرب من المكان، في وقت أفادت مناطق أخرى، من بينها دونيتسك وفينيتسيا، بوقوع أضرار وسقوط ضحايا جراء غارات إضافية.