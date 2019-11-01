شاهد: مظاهرة مناهضة لإيران في ساحة التحرير ببغداد

خرج الآلاف من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير وسط بغداد استكمالاً للاحتجاجات المطالبة بالتغيير السياسي في البلاد والتي بدأت الشهر الماضي.

وألقى العديد من المحتجين باللوم على إيران التي يدعم نظامها الحكومة وأحزاب وميليشيات مسلحة في العراق.

وظهر رسم أرضي بميدان التحرير يصف إيران بالدولة النازية.

وقال الرئيس العراقي برهام صالح أمس الخميس إنه على استعداد قبول إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب"

وأضاف صالح أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على استعداد هو الآخر لتقديم استقالته فور اتفاق القادة السياسيين على بديل له.

إلا أن تشكيل حكومة عراقية جديدة قد يستغرق وقتاً طويلاً كما أنه قد لا يكون كافياً لإرضاء مطالب المحتجين المطالبين بالتغيير السياسي الشامل في البلاد.

وقُتل أكثر من 250 شخصاً خلال المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات العراقية وحتى الآن.

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