وفاة السائق الإندونيسي مونادارر إثر حادث في "كأس مواهب آسيا" للدراجات النارية

لقي السائق الإندونيسي ذو العشرين ربيعا، أفريدزا مونادار حتفه إثر حادث مؤسف خلال جولة ماليزيا في "كأس مواهب آسيا" للدراجات النارية على حلبة سيبانغ يوم السبت. مونادار سقط من دراجته عند المنحنى العاشر من الدورة الأولى في حادث شارك فيه الياباني شينجي أوغو ونقل على الفور بمروحية إلى المستشفى في العاصمة كوالا لمبور حيث توفي متأثرا بإصاباته.

وكان الدراج من المرشحين للفوز بلقب البطولة لعام 2019 بعد أن فاز في جولتين وحل مرتين في المركز الثاني ومثلهما في المركز الثالث في الموسم الحالي.

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